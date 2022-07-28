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«Шпагат все тяжелее дается»: блеснувшую на экранах Волочкову подняли на смех

28 июля 2022 11:25
«Шпагат все тяжелее дается»: блеснувшую на экранах Волочкову подняли на смех

Экс-балерина появилась в эфире на федеральном канале.

Накануне 46-летняя Анастасия Волочкова засветилась в эфире федерального телеканала. Артистка появилась в студии шоу «Вечерний лайк», где исполнила свою сольную песню. Сейчас бывшая балерина активно развивает карьеру певицы.

«Эфир был позитивным, ярким и смешным», — описала программу Волочкова.

«Шпагат все тяжелее дается»: блеснувшую на экранах Волочкову подняли на смех

Но экс-артистка балета не упустила возможность продемонстрировать молодым ведущим шоу не только голос, но и фирменную растяжку. Она исполнила шпагат на сцене. И блеснувшую на экранах Волочкову подняли на смех. Комментаторы в Сети заметили, что звезде пришлось держаться за декорации во время показа гимнастического элемента. Судя по всему, саму балерину это не смутило, так как снимками она поделилась в собственных соцсетях.

«Годы идут. Шпагат все тяжелее дается», «Уже за столбик держится при шпагате», «Вечно в шпагатах, еще и на каблуках-ходулях», «Вроде должно быть красиво, но что-то пошло не так», — написали пользователи.

В ответ на претензии хейтеров Волочкова похвасталась, что ее охотно приглашают в эфиры разных телепрограмм. А значит, творчество артистки востребованно.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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2 комментария
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