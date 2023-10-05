Шоу «Три аккорда» должны вернуть в эфир только с одним условием: народ в ужасе

Шоу «Три аккорда» — долгожитель на российском ТВ. Совсем скоро проект отметит свое 10-летие. Между тем у зрителей появилась парочка претензий к популярной передаче.

Многие с нетерпением ждут начала восьмого сезона. Однако, чтобы продолжение программы благополучно вышло в эфир, продюсерам не помешало бы прислушаться к мнению народа.

Россияне выдвигают крайне важное условие. Люди хотят, чтобы организаторы изменили правила судейства, сделав его более честным. Многим кажется, что исход состязания предрешен заранее, а от этого оно теряет всякий смысл.