Шоу не будет: Авербух принял беспрецедентное решение

В течение многих лет шоу «Ледниковый период» считается одним из самых успешных на отечественном телевидении. Тысячи зрителей не отрываясь наблюдают за своими любимыми парами, а после выпуска активно обсуждают увиденное на экране. Однако в этом году им предстоит переключиться на совершенно другой проект.

Как рассказал Илья Авербух, который руководит проектом, в этом году они не будут выпускать новый сезон. Как минимум год поклонникам придется ждать очередных выпусков программы.

«Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно», — цитирует слова фигуриста Teleprogramma.pro.

При этом собеседник издания не стал отмечать, почему принял такое решение. Среди поклонников слухи о закрытии шоу распространялись последние несколько лет, однако каждую осень программа неизменно выходила в эфир. Алексей Ягудин и Алина Загитова, которые являются ведущими передачи, пока не прокомментировали ее судьбу.