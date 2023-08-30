Шоу «Давай поженимся!» вернулось со скандалом: Гузеева указала Володиной на ее место

Одно из самых популярных шоу российского телевидения «Давай поженимся!» вернулось на экраны. Но уже в первом выпуске сезона все пошло не по плану.

После перерыва телепроект изрядно обновили, но не только в оформлении студии. Теперь в съемках принимает участие искусственный интеллект. А вот одна из ведущих проекта Василиса Володина на съемки так и не вернулась.

Еще до перерыва в 1,5 года астролог оставила «Давай поженимся!». Женщина опасалась пандемии коронавируса, которая тогда еще не была взята под контроль, и заявляла, что коллеги по студии пренебрегают мерами безопасности ради заработка. Между жизнью и кошельком, по мнению Володиной, другие ведущие выбрали второе.

Такое оскорбление темпераментная Лариса Гузеева не забыла. Она решила ответить обидчице, прилюдно сообщив, что Василиса не вернется на проект, так как сама не может сделать выбор между жизнью кошельком.