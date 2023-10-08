Шоу — закрыть, Кудрявцеву — выгнать: над «Секретом на миллион» нависла угроза
Зрители не в восторге от грязного белья знаменитостей.
«Секрет на миллион» позиционируется как грандиозное провокационное шоу. Концепция передачи довольна проста — знаменитости делятся сокровенными тайнами и получают за это деньги. А если откажутся давать ответ или соврут, то потеряют весь выигрыш. Главным провокатором выступает ведущая Лера Кудрявцева.
Наверняка создатели проекта хотели сыграть на вечной любви публики к чужим секретам. Но далеко не всех устраивает бесконечное перетряхивание грязного белья на федеральном канале. В Сети есть сотни негативных отзывов о «Секрете на миллион». Зрителей не устраивают как отдельные выпуски, так и работа Леры Кудрявцевой в целом.
«Пошлятина, Кудрявцева с ученым видом со своими гнусными вопросами... Позорище нашего телевидения, запретить!», «Просто омерзительное шоу — пир во время чумы», «Передача, которая вызывает большую аллергическую реакцию», — пишут в Интернете разочарованные пользователи.