Шотландец отказался от еды на 382 дня: последствия повергнут в шок

Многие люди, страдающие ожирением, часто прибегают к экстремальному голоданию. Но вряд ли кто-то отважится ограничить себя в еде на целый год. А вот шотландец Ангус Барбьери смог — он продержался без пищи рекордные 382 дня.

Эксперимент произошел в 60-х годах. Барбьери, вес которого составлял 207 килограммов, оказался в больнице из-за проблем с ожирением. Мужчина, боровшийся с недугом много лет, решил прибегнуть к кардинальной мере — не есть вообще. Но с условием, что эксперимент пройдет под наблюдением врачей.

Из жидкостей Барбьери принимал только чай, кофе и минеральную воду. Также в его рацион входили дрожжи и витаминные комплексы. Спустя почти год в меню появилась соль. Лечебное голодание Ангус начал в больнице. Врачи отметили, что организм хорошо переносит экстремальную диету, и отправили мужчину домой. При этом ему приходилось регулярно сдавать анализы, чтобы отслеживать показатели здоровья.

Спустя 382 дня эксперимент завершился. Организм Барбьери был в порядке, а вес снизился до 82 килограммов — из тучного толстяка с огромным двойным подбородком он превратился в стройного мужчину. Шотландцу удалось поддерживать себя в форме до конца жизни. Об этом уникальном случае рассказал YouTube-канал BRIGHT SIDE.