Шоколадный заяц: как выглядит американский внук Шуфутинского, который пошел по стопам деда

Михаилу Шуфутинскому посчастливилось обзавестись семью внуками. Один из них заслуживает особого внимания, поскольку решил продолжить дело знаменитого деда.

Ною 21 год, он уже достиг определенных успехов на музыкальном поприще. Правда, живет и работает звездный наследник за границей: в США, а также Израиле. Парень взял себе сценический псевдоним Westside Gravy. Копировать стиль именитого родственника он не стал. Творит артист не в жанре шансона — отдал предпочтение рэпу.

Природа не обделила музыканта талантом и щедро наградила яркой внешностью — вот вам шоколадный заяц во плоти. Наверняка девушки толпами бегают за знойным подтянутым мачо, но сердце его уже давно занято. Недавно в Сети появилась информация о том, что исполнитель женился. Его возлюбленная — популярный израильский блогер по имени Ахуве Махгерефт.