Шоколадный заяц и топ-модель по-русски: какой выросла дочь Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс ушел из жизни в прошлом году. Смерть участника «Фабрики звезд» стала шоком для публики. После «Шоколадного зайца» остались не только яркие хиты, но и дочь — 17-летняя Каролина-Кристель. Девочку артисту родила супруга, модель, певица и ведущая Валерия Калачева.

Родители уделяли много внимания всестороннему развитию малышки. Каролина-Кристель с детства занимается большим теннисом. Школьница входит в сборную подмосковного города Лыткарино и участвует в турнирах. Но это далеко не единственное увлечение наследницы покойного исполнителя.

Барышня выросла красивой, статной и высокой. Очаровательная мулатка имеет несколько титулов, в том числе за ее плечами победа в конкурсе «Топ-модель мира». Также ранее Каролина-Кристель частенько выступала на сцене вместе с папой, участвуя в больших шоу.