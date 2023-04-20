Шокирующее зрелище: что еще перекроил в себе подсевший на пластику Киркоров (фото)

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров не перестает шокировать публику новыми метаморфозами. Артист «пришил» себе пресс, перекрасил волосы и бороду в пепельный блонд и изменил форму бровей. К удивлению поклонников, Филипп Бедросович не остановился на достигнутом.

Недавно Киркоров выступил в Санкт-Петербурге и похвастался новыми ягодицами. Поп-король предстал перед зрителями в черном облегающем комбинезоне, который подчеркнул округлости певца. Шокированные поклонники долго гадали, что же это — специальные накладки или результат операции.

Многие склоняются к тому, что Киркоров опять посетил хирурга, ведь в последнее время он буквально прописался в его кабинете. Вероятно, Филипп Бедросович хотел произвести на публику впечатление, и ему это удалось. Только вместо комплиментов экс-супруг Примадонны получил шквал негатива.

Вот как отреагировали пользователи Сети на обновленного Киркорова: