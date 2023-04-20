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Шокирующее зрелище: что еще перекроил в себе подсевший на пластику Киркоров (фото)

20 апреля 2023 09:00
Шокирующее зрелище: что еще перекроил в себе подсевший на пластику Киркоров (фото)

С артистом творится нечто невероятное.

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров не перестает шокировать публику новыми метаморфозами. Артист «пришил» себе пресс, перекрасил волосы и бороду в пепельный блонд и изменил форму бровей. К удивлению поклонников, Филипп Бедросович не остановился на достигнутом.

Недавно Киркоров выступил в Санкт-Петербурге и похвастался новыми ягодицами. Поп-король предстал перед зрителями в черном облегающем комбинезоне, который подчеркнул округлости певца. Шокированные поклонники долго гадали, что же это — специальные накладки или результат операции.

Многие склоняются к тому, что Киркоров опять посетил хирурга, ведь в последнее время он буквально прописался в его кабинете. Вероятно, Филипп Бедросович хотел произвести на публику впечатление, и ему это удалось. Только вместо комплиментов экс-супруг Примадонны получил шквал негатива.

Вот как отреагировали пользователи Сети на обновленного Киркорова:

«Уж слишком неестественные формы сделали, скромнее надо было, а то Филипп Кардашьян получился», «Скажите, что я еще сплю, но это просто кошмар», «Вид у него устрашающий какой-то».

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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