Шокирующее преображение: вы ахнете, узнав, как на самом деле выглядит актер, сыгравший гоблина Крюкохвата в «Гарри Поттере»

Судьба актера Уорика Дэвиса складывалась непросто. С детства он отличался аномально низким ростом из-за редкого генетического заболевания, которое называется спондилоэпифизарной дисплазией.

Когда мальчику было 11 лет, его бабушка услышала по радио объявление кастинга людей, которые были ниже 4 футов для роли в фильме «Звездные войны Эпизод VI: Возвращение Джедая».

Юный Дэвис был поклонником франшизы и с радостью принял участие в картине после успешно пройденного кастинга. Позже артист снялся и в других фильмах серии. Также актер известен благодаря ролям в фильмах о Гарри Поттере и участию во франшизах «Лепрекон» и «Хроники Нарнии».

Несмотря на болезнь, артист ведет активный образ жизни. Он состоит в браке с женщиной по имени Саманта и имеет двоих детей – дочь Аннабель и сына Харрисона.