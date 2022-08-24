Шокирующее «До/После»: как Ходченкова выглядит без макияжа (честное фото)

Светлана Ходченкова давно признана одной из самых красивых отечественных актрис. Она регулярно попадает на обложки журналов и занимает первые места в звездных рейтингах, а армия ее поклонников лишь увеличивается. При этом артистка не боится делиться как эффектными фотографиями, так и обычными «честными» снимками без макияжа.

Так, недавно знаменитость стала героиней программы «Кино в деталях». Она появилась в студии шоу с эффектным макияжем, подчеркивающим ее красоту, а завершила образ матовой помадой. При этом в своем блоге девушка поделилась кадром, на котором позирует вовсе без косметики.

Пользователи Сети не оставили без внимания снимки артистки. Фанаты осыпали знаменитость комплиментами под всеми фото и в очередной раз назвали ее одной из самых красивых актрис страны и мира.