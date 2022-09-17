Шокирующая выходка: об этом «диком» поступке Ковальчук на съемках «Тайн следствия» не знали фанаты

Роль следователя Швецовой в детективном сериале «Тайны следствия» сделали из Анны Ковальчук знаменитость. Актриса снимается в проекте вот уже больше двадцати лет, но мало кто знает, что в первом сезоне производство сериала было под угрозой.

Дзен-канал «Культурология» рассказывает, что после съемок в четырех эпизодах «Тайн следствия» Ковальчук узнала о своей беременности.

Но забеременевшая актриса не просто не ушла из проекта – она родила прямо в кадре.

В сценарий в срочном порядке внесли изменения, добавив в него беременность и роды Швецовой. И в итоге в сериал попали кадры, на которых Ковальчук родила свою дочь Злату, которая в дальнейшем будет играть дочь Марии Швецовой. В этом году Злате исполняется 22 года.