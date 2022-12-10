Шокировала народ не просто так: что известно о причинах «облысения» Васильевой

В молодости у Татьяны Васильевой была роскошная шевелюра, однако в зрелые годы артистка отказалась от локонов в пользу экстремально короткой стрижки. Поклонники долго не могли понять, почему звезда бреется налысо, но Васильева сама рассказала о причинах своего внешнего вида.

Татьяна Васильева признается, что совсем не хочет эпатировать. Длинные волосы ей всегда мешали – особенно, когда нужно было надевать парики в различных постановках. Но это было неглавной причиной.