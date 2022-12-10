Шокировала народ не просто так: что известно о причинах «облысения» Васильевой
С такой стрижкой актриса ходит уже много лет.
В молодости у Татьяны Васильевой была роскошная шевелюра, однако в зрелые годы артистка отказалась от локонов в пользу экстремально короткой стрижки. Поклонники долго не могли понять, почему звезда бреется налысо, но Васильева сама рассказала о причинах своего внешнего вида.
Татьяна Васильева признается, что совсем не хочет эпатировать. Длинные волосы ей всегда мешали – особенно, когда нужно было надевать парики в различных постановках. Но это было неглавной причиной.
«Я решила одну из главных проблем. То есть я перестала думать о себе как о женщине. Все волосы были короче и короче. Мне стало все равно, перестала чувствовать себя женщиной. Прошло желание нравиться. Ушли мысли, как ко мне относятся, что думают. Стало все равно. И это главная победа над собой», —поделилась артистка в интервью с Ириной Шихман.