Шок: в кого превратился главный красавчик из «Секрета Тропиканки»

Мелодрама «Секрет Тропиканки» появилась на экранах в 1993 году и мгновенно стала мировым хитом. Миллионы фанатов следили за перипетиями сюжета и влюблялись в главных героев. Особенно много поклонниц было у Гильерме Фонтеса, бразильского актера, который в сериале сыграл Маркуса.

Популярный проект стал одним из первых в карьере актера и сделал его настоящей звездой Латинской Америки и всего мира. Миллионы поклонниц следили за каждым шагом артиста, который после выхода шоу успел появиться в таких проектах, как «Роковое наследство», «Линия жизни» и «Конец света».

Однако со временем паузы между сериалами становились все больше и больше. Фанаты стали все реже видеть Фонтеса на экране, и он заметно потерял свою популярность. Даже преданные поклонники перестали узнавать в актере звезду «Секрета Тропиканки», разбившего так много женских сердец .

Сейчас же в некогда популярном артисте практически невозможно узнать Маркуса. Актер отрастил изящную бороду, а его волосы уже заметно поредели. Многие пользователи Сети признаются, что далеко не сразу узнают на снимках звезду «Секрета Тропиканки».