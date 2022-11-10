Шок: в кого превратилась хорошая девочка Донна из «Беверли-Хиллз 90210»

Тори Спеллинг имела все, чтобы построить блестящую актерскую карьеру. У звезды была протекция со стороны отца-продюсера, благодаря которому она получила роль в сериале «Беверли-Хиллз 90210». Картина подарила ей мировую известность. Вот только дальше этого дело не пошло.

В проекте Спеллинг, так и не ставшая успешной актрисой, воплотила Донну Мартин, которая была очень красива. Но со временем от образа этой хорошенькой девочки ничего не осталось. Сегодня поклонники не узнают Тори: звезда испортила свои потрясающие природные данные.

Знаменитость увлеклась пластическими операциями, что и сыграло с ней злую шутку. При этом ранее она говорила, что ложилась под нож лишь два раза, но многочисленные эксперты твердят об обратном. В частности, специалисты уверены, что Спеллинг вставила в скулы импланты, которые стали особенно заметны после того, как она похудела.