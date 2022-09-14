Шок: почему мотористка Валя пропала с экранов после успеха «Берегите женщин»

Галина Веневитинова прославилась благодаря роли в картине «Берегите женщин». Зрители и критики остались в восторге от ее смелой мотористки Вали и были уверены, что в ближайшее время их ждет множество проектов с участием талантливой артистки. Однако судьба знаменитости сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что еще перед началом съемок у Виктора Макарова Веневитинова чувствовала себя плохо. Артистка была уверена, что недомогание связано с обычной простудой, но на всякий случай отправилась на осмотр к врачу. Специалисты же определили, что у нее лимфосаркома — злокачественная опухоль.

Артистка не стала рассказывать своим коллегам о заболевании и продолжила работу. При этом боли становились все сильнее и сильнее, поэтому последние дни жизни она каждое утро ставила себе обезболивающие. Лекарства уже не могли полностью излечить недуг, а лишь оттягивали неизбежное.

В итоге роль мотористки Вали, как пишет портал Kino-teatr, стала последней для Веневитиновой. После премьеры она еще несколько месяцев проработала в театре и скончалась 29 декабря, так и не справившись с болезнью.