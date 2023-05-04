«Шок»: Нетребко устроила пикантную провокацию за границей

Анна Нетребко давно обосновалась в Австрии, но не забывает о своих поклонниках из России. Знаменитость держит их в курсе подробностей своей жизни и порой бывает слишком уж откровенной.

На днях оперная певица оставила в своих социальных сетях публикацию, которая взбудоражила народ. Артистка прямо на одной из улиц Вены устроила пикантную провокацию. Нетребко позировала перед камерой, облачившись в синее платье, эффектно оголившее ее бедро.

Снимок получился довольно дерзким. Многие даже решили, что звезда опубликовала его, чтобы подразнить своего мужа Юсифа Эйвазова. В любом случае фанаты остались в восторге от вида исполнительницы.