Шок: на кого сейчас похож погнавшийся за славой куклы Барби «живой Кен» Родриго Алвес

Родриго Алвес ранее был известен как «живой Кен». Чтобы походить на куклу, телеведущий сделал огромное количество пластических операций. Правда, затем он резко передумал и пожелал стать Барби по имени Джессика.

Алвес признался, что гармонично чувствует себя в облике женщины. За операцией по смене пола последовало еще около 20 хирургических вмешательств. Телеведущий, который обзавелся длинными белокурыми локонами, экспериментировал с размером бюста и формой подбородка. Однако пластика пошла во вред знаменитости.

Как пишет портал Dailymail, лицо Алвеса стало обездвиженным, а его глаза практически не закрываются. Отсутствие мимики и линзы зеленого цвета делают звезду похожей не на Барби, а на змею. Вдобавок врачи диагностировали у Родриго ожирение. Знаменитость отмечает, что из-за женских гормонов, инъекции с которыми нужно ставить еженедельно, испытывает непреодолимую тягу к сладкому.