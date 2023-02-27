Шок-контент: посмотрите, как сейчас выглядит автор хита «Буду погибать молодым»

Автор популярного в 90-е трека, без которого невозможно было представить ни одну клубную тусовку, сам неоднократно оказывался на краю гибели. Сегодня 43-летний автор композиции «Лови кураж» и других альбомов в стиле рэп и хип-хоп, которые в свое время заслушивали до дыр, кардинально сменил сферу деятельности.

Обрушившаяся в 13 лет популярность и многочисленные рейвы плохо влияли на Андрея Цыганова (настоящее имя Мистера Малого). По его собственным признаниям, которыми он поделился в своей книге, находясь в зените славы, он попробовал все доступные на тот момент наркотики. В 1994 году из-за его наркотических пристрастий от него ушел продюсер Евгений Орлов. В начале нулевых Малой прошел курс лечения от химической зависимости. Денег не хватало, артист перебивался озвучиванием фильмов.

В последнее время его жизнь кардинально изменилась. Исполнитель открыл студию йоги, стал кататься на сноуборде, завел постоянные отношения. Малой иногда участвует в ностальгических теле- и радиопрограммах о музыке прошлого и, судя по всему, больше не хочет погибать молодым.