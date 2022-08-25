Шок: как выглядит и чем занимается единственная дочь Майкла Джексона

О жизни и карьере Майкла Джексона до сих пор пишут книги и снимают сериалы. Однако о детях музыканта новостей пока не так уж и много, хотя они и стараются как можно чаще попадать в заголовки журналов.

Единственную дочь поп-короля зовут Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон , сейчас ей всего 24 года, а родилась она от второй жены исполнителя ― медсестры Дебби Роу.

Девушка пробовала себя в разных амплуа и долгое время не хотела идти по стопам отца. В 14 лет она подписала контракт на съемку в фильме «Мост Ландан и три ключа». Впоследствии проект заморозили, поэтому Пэрис так и не показалась на больших экранах.

В 2012 году она решила заняться модельным бизнесом и только через пять лет стала попадать на обложки журналов. После этого у нее, наконец, случился и актерский дебют: девушка снялась в фильме «Опасный бизнес», но картина получила невысокие оценки, как у критиков, так и у зрителей.

Рискнула пойти в музыку дочь поп-короля только в 2020 году ― в самом начале пандемии. В то время она выпустила песню и клип Let Down, но всего через несколько часов после публикации у видео начали расти просмотры.

«Я думал будет плохо. Есть множество людей, которые стали знаменитыми из-за своих родителей, и я считал, что Пэрис такая же. Но у нее просто потрясающий голос! Я очень надеюсь, что она сможет отделиться от наследия отца и стать самостоятельным художником», ― пишет интернет-пользователь под роликом.

Сейчас наследница поп-короля планирует и дальше заниматься музыкой, а также играть в сериалах.