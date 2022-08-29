Шок: как сейчас выглядит погнавшаяся за молодостью бывшая жена Шварценеггера

66-летняя Мария Шрайвер, бывшая жена Арнольда Шварценеггера, испугала пользователей Сети своим внешним видом. На свежих снимках Мария совсем не напоминает ту красавицу, которая блистала рядом с супругом на красных дорожках.

«В погоне за вечной молодостью испортила себе тело пластикой», — отметили в сети.

На снимках заметны жуткие шрамы на руках Марии, а ее лицо не только покрыто глубокими морщинами, но и кажется неестественным из-за острого носа и увеличенных губ. В итоге черты ее лица непоправимо изменились.

Пользователи считают, что злоупотреблять уколами красоты и пластикой Шрайвер стала после скандального развода с актером. В 2011 году они расстались после 25 лет брака. Причиной стало признание Шварценеггером своего внебрачного сына от бывшей домработницы. По слухам, Мария всегда подозревала, что отцом мальчика, который рос в их доме, был ее муж.

Бракоразводный процесс и раздел имущества затянулись до 2021 года. Шрайвер получила половину состояния экс-супруга, которое оценивается в 400 млн долларов.