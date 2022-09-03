«Шок»: дочь певицы Славы выкрасила волосы в зеленый и ошеломила народ (фото)

Слава опубликовала фотосессию с 10-летней дочерью Антониной в честь 1 сентября. На фото у девочки окрашенные в зеленый цвет пряди.

Перемены во внешности Антонины оценили не все. «Ну зачем красить детей, вообще бред какой-то», – писали в комментариях. Но больше фанатов удивило, как повзрослела и похорошела Антонина.

«Как это? Антонина же вот только малышкой была. Шок!», «Как-то слишком быстро растут дети, трудно узнать в этой девушке вашу дочь, Слава! Ну красотки!».

Мать и дочь засыпали комплиментами. Поклонники особенно впечатлены, как же хорошо и молодо выглядит певица Слава: