Шок для Уильяма и Гарри: неприглядную правду о принцессе Диане предали огласке

Спустя четверть века после смерти принцессы Дианы слухи о ней не перестают утихать. На этой неделе личный телохранитель опубликовал книгу о своей работе вместе с монаршей особой. Мемуары вызвали волну новых скандалов как во дворце, так и в социальных сетях.

Одна из самых поразительных историй касается взаимоотношений Дианы с ее сыновьями — Уильямом и Гарри. Как известно, принцы души не чают в своей матери, но одно обстоятельство, описанное автором книги, может пошатнуть незыблемый образ женщины, безумно любящей своих детей.

Телохранитель Ли Сенсум пишет, что после развода с Чарльзом Диана отправилась отдыхать на яхте со своим новым возлюбленным. По версии охранника, с которым у принцессы были доверительные отношения, в тот момент ее практически опустошили преследования журналистов. Утверждается, что они не давали паре и минуты покоя и постоянно кружили над их судном на вертолете.

Диана настолько отчаялась, что впоследствии заявила Сенсуму о намерении переехать в США, где, по ее мнению, защита частной жизни работает лучше, чем в Великобритании. При этом женщина якобы добавила, что готова к переезду даже без своих детей ― настолько сильно ее измучили папарацци. Естественно, бывшая жена Чарльза отдавала себе отчет, что в любом случае вместе с ней королевских отпрысков не отпустят. Но, по всей видимости, она была готова пойти на расставание ради долгожданного покоя.

Было это сказано на эмоциях, либо она действительно готовилась оставить детей без матери, мы уже никогда не узнаем. Спустя пару месяцев после описываемых событий Диана трагически погибла в автокатастрофе. Возможно, вместе с ее уходом и любовь принцев к матери перестала меняться, навеки застыв на бесконечно высоком уровне, который не зависит от сплетен и мемуаров.