Шок для советского зрителя: в чем современные россияне винят «Малыша и Карлсона»

Мультфильм «Малыш и Карлсон» вышел на советские экраны в конце 60-х и полюбился не только советским детям, но и подрастающему поколению по всему миру. Зрители оставались в восторге от трогательной истории отношений юного Сванте Свантесона и его друга Карлсона, однако современные фанаты находят в мультфильме неожиданные смыслы.

Дело в том, что многие зрители рассматривают связь главных героев как созависимую. Россияне уверены, что Малыш на протяжении всех эпизодов выставляет себя в качестве жертвы. Таким образом он привлекает к себе внимание и пытается, например, получить желанную собаку, когда давит на жалость. Карлсон же пытается стать спасателем для Малыша. Он также жаждет внимания и получает его от своего нового друга, который чувствует себя обиженным на весь мир.

В итоге главные герои знаменитого мультфильма, как уверены современные поклонники, учат детей не дружбе и взаимопониманию, а зависимости друг от друга и эгоизму.