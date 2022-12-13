Шок для любого родителя: звезда «Бриллиантовой руки» потерял сына в цунами

Лев Поляков прославился как один из самых успешных и любимых зрителями советских артистов. В его фильмографии можно встретить «Бриллиантовую руку», «Гусарскую балладу» и другие картины. Поклонники не скрывали теплых чувств к артисту, однако мало кто знает, насколько трагично закончилась его жизнь.

Дело в том, что в 1960 году артист стал счастливым отцом: на свет появился его сын Никита. Наследник знаменитости решил не продолжать дело родителей и поступил на факультет иностранных языков, а в 1998 году отправился в командировку в Доминиканскую Республику. И именно в то время на острове случилось несчастье — произошло цунами.

Новости стали шоком для Полякова и его супруги. Они в течение нескольких лет ждали, что Никите все же удалось выжить в той катастрофе, но в 2001 году им официально объявили, что парень погиб. Трагичные новости стали большим ударом для актера, который спустя несколько недель оказался в больнице с инсультом. Врачи не смогли спасти артиста, который ушел из жизни 26 января 2001 года, не дожив несколько месяцев до своего 74-летия.