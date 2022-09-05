Шок даже для Кудрявцевой: брат покойного Юры Шатунова засветился на ТВ

Родственник поведал о том, как поживают близкие артиста после его гибели.

Поклонники и родные Юрия Шатунова до сих пор не могут смириться с утратой. Вдова солиста группы «Ласковый май» отказывается от общения с представителями СМИ, а вот его двоюродный брат оказался более разговорчив.

Александр Долгушин засветился на ТВ в рамках программы «Звезды сошлись». Даже для ведущей шоу Леры Кудрявцевой стало шоком, как сильно родственник похож на ныне покойного артиста. В то же время многих удивило, что брат знаменитости на вид оказался довольно пожилым человеком.

Стоит отметить, что Шатунов поддерживал тесную связь с Долгушиным вплоть до самой смерти. Последняя встреча братьев прошла в феврале, и тогда певец на свое самочувствие не жаловался.

С женой и детьми артиста его брат не общается, однако узнает о том, как они поживают, через Аркадия Кудряшова. Концертный директор Шатунова недавно признался Долгушину, что дети безвременно скончавшегося исполнителя «более-менее» держатся, а вот его супруга совсем сдала.