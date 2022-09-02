«Шофер» так и не позвал замуж: как сложилась жизнь русской «Мисс Мира»

Конкурс «Мисс Мира» проводится уже 70 лет подряд. Но российские девушки одерживали на нем победу всего лишь дважды: в 1992 году корону забрала Юлия Курочкина, а в 2008 году — Ксения Сухинова. Модельную карьеру Сухинова начала еще во время учебы в Тюменском индустриальном университете, когда приняла участие в конкурсе «Мисс Нефтегаз». С ней связались представители модельного агентства, предложив выгодный контракт. Учебу Сухинова совмещала с дефилированием по подиумам Милана.

После победы на конкурсе «Мисс Мира» Ксения превратилась в супермодель, принимавшую участие в показах и благотворительных акциях в США и Европе. Тогда же она познакомилась с влиятельным бизнесменом, главой компании «Главпродукт» Сергеем Говядиным. Модель уверяла, что и не подозревала о богатстве ухажера: он вызвался подвезти Ксении платье от Валентина Юдашкина, и девушка решила, что мужчина работает шофером.

Сергей был старше на 20 лет и красиво ухаживал за избранницей, не жалея на нее денег. Они жили в роскошном особняке. А 25-летие модели пара встретила за рубежом, где на частной вечеринке для них выступили Мадонна, Сил и Алена Апина. Но к 2015 году их отношения сошли на нет: Говядин все чаще ездил на отдых без спутницы, а потом и вовсе предложил ей выселиться из общего дома. Замуж «шофер» Сухинову так и не позвал.

Сейчас Ксении 35 лет, она продолжает карьеру модели, совмещая ее с общественной деятельностью. Последние пару лет ходили слухи о ее романе с миллионером и производителем горячительных напитков Юрием Шефлером. Но Сухинова их опровергала, заявляя, что бизнесмен счастливо женат. Тем не менее в августе этого года Ксения стала матерью, родив сына Артема. Отечество у мальчика — Юрьевич.