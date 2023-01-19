Сходство с отцом в одной детали: обомлеете, увидев дочь мистера Бина (фото)

Мистер Бин, исполненный гениальным Роуэном Аткинсоном, по-прежнему остается коронной ролью в фильмографии актера. Благодаря богатой мимике и своеобразной внешности он смог сделать своего персонажа легендой. Свои черты лица Аткинсон передал старшей дочери Лили.

Когда девочка была совсем маленькой, всех поражало ее феноменальное сходство с отцом. Когда Лили выросла, то стало очевидно, что она унаследовала его красивые глаза и фирменный взгляд. К слову, сама девушка просто сногсшибательная красотка, и о ее родственных связях с нелепым мистером Бином невозможно даже догадаться.

Девушка пошла по стопам отца и связала свою жизнь с кино. Также она занимается музыкой. Лили — дочь Аткинсона и его первой супруги, гримерши Сунетри Сэстри. Также в этом союзе у них родился сын Александр Себастьян. После 20 лет совместной жизни Роуэн оставил семью и женился во второй раз. Новой избранницей артиста стала Луиза Форд, которая подарила супругу сына.