Сходство с «отцом» минимальное: вы не узнаете сына Саши Белого из «Бригады» сегодня

В 2002 году, когда на российские телеэкраны вышел культовый сериал «Бригада», зрители активно переживали за судьбу экранного сына Саши Белого — Вани. Его роль исполнил совсем юный Игорь Виноградов, которому тогда было всего шесть лет.

После «Бригады» Игорь сыграл еще в нескольких проектах, но после 2010 года на экранах он больше так и не появлялся.

В 2016 году исполнитель роли Белого Сергей Безруков и Виноградов встретились вновь, теперь уже на съемках ленты под названием «Мифы о Москве», где Виноградов работал реквизитором. Тогда Сергей выложил в соцсетях фото со своим «сыном».

На нем поклонники артиста могли заметить, что Игорь совершенно не похож на их любимого артиста. В глаза бросается то, что Виноградов, в отличие от своего экранного «родителя», гораздо меньше ростом, отпустил модную бороду и обладает весьма заметными ушами. А в целом внешность Игоря, в отличие от Безрукова, можно признать самой обыкновенной.

С того времени никакой информации о жизни и карьере Виноградова нет: он до сих пор связан с миром кино, однако детали никому неизвестны.