Сходство с молодым отцом налицо: гляньте, каким вырос сын Николая Фоменко

Одной из самых красивых и знаменитых пар российского кинематографа стали Мария Голубкина и Николай Фоменко. В этом союзе родилось двое детей. Старшая дочь Анастасия увлеклась иностранными языками и получила за границей диплом продюсера. А сын Иван выбрал для себя иной путь.

Кажется, что юноша ещё не до конца определил свои жизненные приоритеты и поэтому пробует свои силы сразу в двух направлениях. Он постигает основы кинопроизводствам и параллельно развивает свою музыкальную карьеру. Наследник Фоменко читает рэп и самостоятельно сочиняет новые композиции.

К тому же, при должном желании, у Ивана есть все шансы для того, чтобы повторить актёрский успех своего знаменитого отца. Молодой человек унаследовал от артиста карие глаза и суровый взгляд, а также мужественные черты лица и кудрявые тёмные волосы.