Сходство с матерью вышло боком: как выглядит женоподобный сын Элизабет Херли

В 2002 году британская актриса и фотомодель Элизабет Херли родила сына Дэмиана. Звезда неоднократно входила в рейтинги самых привлекательных женщин шоу-бизнеса. Эту яркую красоту не мог не унаследовать и ее сын. Но гены сыграли с Дэмианом злую шутку: его сходство с матерью настолько явное, что он кажется несколько женоподобным. Изящество черт лица молодого человека — пухлые губы, аккуратный нос, ямочки на щеках и длинные ресницы — ничем не напоминает брутальную мужественность.

Дэмиан не только знает, какое впечатление производит на окружающих, но и старается его поддерживать. Он даже специально отрастил длинные волосы, из-за которых в соцсетях его начали путать с девушкой. Кроме того, он копирует стиль звездной мамы — например, однажды появился на светском мероприятии в жакете с крупными булавками, напоминающем ее легендарное платье Versace на кинопремьере.

Яркий образ Херли окупился сполна — уже в 16-летнем возрасте он подписал контракт с модельным агентством Tess Management. Дэмиан снимался в рекламных роликах и ходил по лучшим подиумам мира. Сейчас 20-летний молодой человек сотрудничает с легендарным агентством IMG Models, под крылом которого такие звезды, как сестры Хадид.