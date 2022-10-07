Сходство с Киркоровым налицо: что известно о новом возлюбленном Стоцкой

Анастасия Стоцкая целых три года скрывала развод с мужем — бизнесменом Сергеем Абгаряном. Артистка уже оправилась от расставания и нашла новую любовь. Подробности об избраннике звезды оказались довольно любопытными.

Знаменитость не торопится озвучивать имя своего возлюбленного. В беседе с порталом PROZVEZD она попыталась сохранить интригу, ограничившись лишь признанием о том, что ее сердце несвободно.

Между тем интернет-пользователи не сомневаются, что бойфрендом исполнительницы стал Александр Казьмин, поскольку в социальных сетях знаменитостей то и дело появляются совместные фотографии. Более того, летом прошлого года певица и ее партнер по мюзиклу «Шахматы» вместе отправились в отпуск.

В пользу того, что свое сердце Стоцкая отдала именно Казьмину, говорит и тот факт, что его многое связывает с Филиппом Киркоровым, с которым у певицы в свое время был страстный роман, едва не закончившийся свадьбой. Александр, как и поп-король отечественной эстрады, является музыкантом, да и их внешнее сходство, как говорится, налицо.