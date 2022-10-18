Сходство с дедом налицо: как настоящий внук Андрея Миронова выглядит в 30 лет

В первом браке Андрея Миронова с актрисой Екатериной Градовой на свет появилась дочка Маша. Позже во втором союзе с Ларисой Голубкиной артист воспитывал как родную еще и падчерицу Марию. Однако поразительным сходством с Мироновым обладают как раз его кровные внуки. И если по младшему сыну Марии Мироновой, трехлетнему Феде, судить о похожих чертах еще рано, то по старшему это уже заметно.

30-летний Андрей Удалов на некоторых снимках как две капли воды похож на знаменитого деда. Пользователи Сети отмечают у молодого мужчины такой же пронзительный взгляд светлых глаз, который всегда был свойственен Миронову.

Удалов сначала не собирался продолжать актерскую династию семьи и поступил в университет управления. Но уже через год он изменил решение и отнес документы в Щукинское училище. Сейчас Андрей снимается в кино и служит в театре имени Вахтангова. Уже несколько лет он встречается с Ксенией Панасис, архитектором по образованию.