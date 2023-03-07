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Сходство с Агутиным налицо: гляньте, за кого Варум выскочила замуж после школы

7 марта 2023 19:45
Сходство с Агутиным налицо: гляньте, за кого Варум выскочила замуж после школы

Первый брак артистки просуществовал 10 лет.

 

 

Анжелика Варум и Леонид Агутин — одна из самых ярких и крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Знаменитостям удалось не только построить крепкую семью, но и создать успешный творческий тандем. При этом многие отказываются верить в то, что первым мужем популярной певицы был вовсе не «босоногий мальчик».

В течение десяти лет Варум состояла в так называемом гражданском браке со своим одноклассником Максимом Никитиным. Артистка дружила с ним со второго класса, и постепенно дружба переросла в нечто большее. Распалась же пара вскоре после того, как знаменитость начала работу с Агутиным.

Между тем невозможно не обратить внимание на поразительное сходство двух возлюбленных Варум. У Никитина и Агутина один типаж внешности и совершенно одинаковые носы, что забавляет многих поклонников исполнительницы хита «Зимняя вишня». Сходство с Агутиным налицо: гляньте, за кого Варум выскочила замуж после школы

Фото: Legion-Media, кадр из телепрограммы «Ты не поверишь!»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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