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Сходство пугающее: только взгляните на дочь принцессы Леи из «Звездных войн»

22 мая 2023 10:00
Сходство пугающее: только взгляните на дочь принцессы Леи из «Звездных войн»

Она стала частью космической эпопеи.

Популярность оригинальной трилогии «Звездные войны» была ошеломительной. И даже последующие приквелы или сиквелы не смогли превзойти этот результат. Именно поэтому среди главных героинь из всей кинофраншизы поклонники особенно трогательно относятся к принцессе Лее.

Храбрую красавицу с милой улыбкой сыграла Кэрри Фишер и навсегда стала кумиром миллионов зрителей.

А дело артистки продолжила ее очаровательная дочь, которая тоже снялась в космической эпопее.

Кроме актерского таланта Билли Лурд унаследовала от знаменитой матери яркую внешность. У девушки такая же лучезарная улыбка, большие карие глаза и похожий овал лица. Такое явное сходство одновременно пугает и восхищает поклонников покойной Кэрри Фишер. К тому же, в отличие от своих голливудских коллег, юная красавица не стала жертвой пластики и теперь обладает природным шармом своей родительницы.

Сходство пугающее: только взгляните на дочь принцессы Леи из «Звездных войн»
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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