Сходство пугающее: только взгляните на дочь принцессы Леи из «Звездных войн»

Популярность оригинальной трилогии «Звездные войны» была ошеломительной. И даже последующие приквелы или сиквелы не смогли превзойти этот результат. Именно поэтому среди главных героинь из всей кинофраншизы поклонники особенно трогательно относятся к принцессе Лее.

Храбрую красавицу с милой улыбкой сыграла Кэрри Фишер и навсегда стала кумиром миллионов зрителей.

А дело артистки продолжила ее очаровательная дочь, которая тоже снялась в космической эпопее.

Кроме актерского таланта Билли Лурд унаследовала от знаменитой матери яркую внешность. У девушки такая же лучезарная улыбка, большие карие глаза и похожий овал лица. Такое явное сходство одновременно пугает и восхищает поклонников покойной Кэрри Фишер. К тому же, в отличие от своих голливудских коллег, юная красавица не стала жертвой пластики и теперь обладает природным шармом своей родительницы.