Сходство налицо: вы будете шокированы при виде брошенного «сына» Камиллы и Карла III
Королевская семья переживает не самые лучшие времена.
По всей видимости, после смерти Елизаветы II династия Виндзоров оказалась не способной защитить себя от громких скандалов. Сначала публику шокировала автобиография принца Гарри, а теперь британцы даже не знают, кто будет их следующим королем.
Недавно один австралиец заявил, что является первым сыном Карла III и его супруги Камиллы. 55-летний Саймон Дорант-Дэй утверждает, что он родился в 1966 году, когда молодые возлюбленные были еще не обременены узами брака. Малыша быстро отдали на усыновление, чтобы не привлекать внимание публики.
В доказательство он приводит две фотографии, где, по его мнению, он очень похож на своих биологических родителей.
Сходства и правда заметны. Овал лица, форма носа и улыбка сильно напоминают внешность короля и королевы Великобритании. Кроме того, дедушка и бабушка Саймона когда-то служили по дворце правящей династии и всегда рассказывали внуку о его знатном происхождении.