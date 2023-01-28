Сходство налицо: вы будете шокированы при виде брошенного «сына» Камиллы и Карла III

По всей видимости, после смерти Елизаветы II династия Виндзоров оказалась не способной защитить себя от громких скандалов. Сначала публику шокировала автобиография принца Гарри, а теперь британцы даже не знают, кто будет их следующим королем.

Недавно один австралиец заявил, что является первым сыном Карла III и его супруги Камиллы. 55-летний Саймон Дорант-Дэй утверждает, что он родился в 1966 году, когда молодые возлюбленные были еще не обременены узами брака. Малыша быстро отдали на усыновление, чтобы не привлекать внимание публики.

В доказательство он приводит две фотографии, где, по его мнению, он очень похож на своих биологических родителей.

Сходства и правда заметны. Овал лица, форма носа и улыбка сильно напоминают внешность короля и королевы Великобритании. Кроме того, дедушка и бабушка Саймона когда-то служили по дворце правящей династии и всегда рассказывали внуку о его знатном происхождении.