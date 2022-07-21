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Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием

21 июля 2022 19:00
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием

Знаменитость не скрывает своих чувств к наследнику.

Владимир Фриске прокомментировал будущее своего внука Платона. За жизнью наследника отец Жанны Фриске может следить лишь в социальных сетях.

Не так давно отец Платона Дмитрий Шепелев в своих социальных сетях поделился трогательным видео, в котором его сын мастерски играет на гитаре. Ролик не оставили без внимания многочисленные подписчики телеведущего, а также и его дедушка. Как отметил Владимир, он сразу же обратил внимание на внешнее сходство Платона с его матерью и с дедушкой. Самое заметное во внешности — это одинаковая форма носа.

Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием

«С самого начала, когда родился, был на Жанну похож. Носик маленький вздернутый», — отмечает знаменитость в беседе с порталом Woman.

Также собеседник издания отметил, что Платон похож на мать не только внешне, но и своими музыкальным талантом. Наследник артистки, как признается Фриске-старший, тоже с раннего детства увлечен музыкой и начал осваивать инструменты уже с двухлетнего возраста.

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Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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