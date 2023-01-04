Сходство налицо: глазам не поверите, как выглядят братья Успенской сегодня (фото)

Любовь Успенская активно рассказывает поклонникам о жизни и творчестве своей единственной дочери Татьяны Плаксиной. А вот о своих братьях, Ефиме и Якове Сицкаре, королева шансона распространяться не любит.

В семье артистка была старшим ребенком. Как пишут в Сети, с младшими братьями у нее всегда были теплые отношения. Сохранились они и после того, как родственники разъехались.

Ефим и Яков поселились в Канаде. Каждый из них давно обзавелся своей семьей и нашел дело по душе. Первый, так же, как и Любовь Залмановна, связан с шоу-бизнесом, а второй решил заняться предпринимательской деятельностью — он владеет рестораном и салоном красоты.

Периодически в Сети появляются фотографии братьев артистки — каждый раз снимки производят фурор. Глядя на них, интернет-пользователи отмечают, что сходство Успенской с Ефимом и Яковом налицо: их смело можно назвать полной копией друг друга.