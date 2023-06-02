Сходство Гузеевой и Лютаевой заметит лишь внимательный: проверьте себя

Мало кто об этом догадывался.

Нередко актеров и актрис роднят совершенно неожиданные факты. Мало кто найдет сходство между Ларисой Гузеевой и Татьяной Лютаевой, а ведь артисток кое-что объединяет. Это могли заметить только внимательные зрители.

Дело в том, что в своих самых звездных картинах их героини говорят голосом Анны Каменковой. В «Жестоком романсе» Эльдар Рязанов не доверил Гузеевой озвучивать героиню. Он посчитал, что голос Ларисы Андреевны слишком груб для хрупкой Огудаловой, поэтому пригласил Каменкову. Она же озвучивала Анастасию Ягужинскую в исполнении Лютаевой в картине «Гардемарины, вперед!».

Кроме того, Анна Семеновна подарила свой голос Анжелике в мелодраме «Анжелика, маркиза ангелов». Также актриса часто озвучивала персонажей Мэрил Стрип, Джуди Денч и Шэрон Стоун.

Каменкова известна не только своим нежным голосом, но и ролями в фильмах и сериалах. Она сыграла главную героиню в драме «Молодая жена», также актрису можно увидеть в лентах «Поздняя любовь», «Ты есть...», «Софья Петровна» и в других.