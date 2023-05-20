«Сходства ноль»: особенной внучке Алферовой не выпал счастливый билет в жизни

Попавшее в Сеть фото 15-летней внучки Ирины Алферовой наделало немало шума. В Интернете тут же разгорелись горячие споры среди поклонников. Фанаты актерской династии разделились на два лагеря.

Одни уверены, что Евдокия — вылитая бабушка. И такая позиция — высший комплимент. Ведь Ирина Алферова даже сейчас очень красивая женщина, что уж говорить о ее молодых годах. Другие же с пеной у рта утверждают, что никакая она не Алферова, а похожа на своего отца Егора Бероева. Но враждующие поклонники едины в одном: девушка с годами вряд ли превратится в настоящую красавицу, как ее знаменитая бабушка.