«Сходства ноль»: особенной внучке Алферовой не выпал счастливый билет в жизни
Яблоко от яблоньки недалеко укатилось.
Попавшее в Сеть фото 15-летней внучки Ирины Алферовой наделало немало шума. В Интернете тут же разгорелись горячие споры среди поклонников. Фанаты актерской династии разделились на два лагеря.
Одни уверены, что Евдокия — вылитая бабушка. И такая позиция — высший комплимент. Ведь Ирина Алферова даже сейчас очень красивая женщина, что уж говорить о ее молодых годах. Другие же с пеной у рта утверждают, что никакая она не Алферова, а похожа на своего отца Егора Бероева. Но враждующие поклонники едины в одном: девушка с годами вряд ли превратится в настоящую красавицу, как ее знаменитая бабушка.
«С Ириной мало сходства, эта красавица неповторима», «Сходства ноль», «Ничего общего с Алферовой. Ну а Ксения чем-то похожа на мать, но очень мало, красоты тоже очень мало», «Девочка бесспорно красивая, но на этой фотографии больше похожа на отца, чем на бабушку», «И дочери, и внучке до бабушки как до Китая пешком», — пишут пользователи сайта Woman разношерстные комментарии.