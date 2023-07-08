Сходства ноль: как выглядит сын Влада Сташевского, который не общается с отцом

Влад Сташевский был главной мечтой всех девушек 90-х. Певец купался в дамском внимании и отвечал поклонницам взаимностью. Влад крутил многочисленные легкие романы, но лишь до тех пор, пока не встретил «золотую девочку» Ольгу Алешину.

Избранницей Сташевского стала дочь генерального директора «Лужников». Ольга не была поклонницей творчества Влада и изначально не мечтала заполучить «звезду». Они познакомились на вечеринке, понравились друг другу и начали встречаться. Через три месяца Сташевский пришел к отцу Алешиной и заявил о своем намерении жениться на его дочери.

Спустя год у пары появился наследник Даниил. Его рождение стало началом конца этого брака. Сташевский пропадал на работе, а Ольгу поглотили бытовая рутина и уход за ребенком. Этот союз продержался всего пять лет. После развода Влад пропал из жизни своей жены и сына. Мальчика воспитал новый муж Яков Панченко.

Сташевский не общался с Даниилом 20 лет. Предположительно, их воссоединение состоялось лишь три года назад. Но никаких фотоотчетов об этой встрече нет.

Даниил старается не светиться на публике. Лишь изредка он делится снимками с женой и ребенком. Сын Сташевского ничуть не похож на своего видного отца: у него светлые волосы, бледное невыразительное лицо, тощая фигура. Трудно поверить, что он отпрыск главного эстрадного секс-символа 90-х.