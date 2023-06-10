Сходства ноль: дочери легендарного Тихонова не передалась красота отца

Легендарный актер Вячеслав Тихонов был женат дважды. Первая супруга Нонна Мордюкова родила от него сына Владимира, жизнь которого оборвалась в 40 лет. От второй жены у экранного Штирлица осталась дочь Анна Тихонова, которой сегодня 53 года.

Единственная наследница актера родилась в его браке с переводчицей Тамарой Ивановной. Анна пошла по стопам отца и посвятила себя кино, однако она не снискала большой популярности. На счету Тихоновой несколько ролей, о которых сегодня мало кто вспомнит. Позднее Анна занялась продюсированием.

Поклонники Вячеслава Васильевича замечают, что дочь совсем на него не похожа. Анна не унаследовала красоту и стать своего отца: у нее бледное неприметное лицо, невыразительный взгляд и неухоженный вид.

Вот что пишут о ней пользователи Сети: «Никакая дочь у Тихонова. Совсем незапоминающаяся посредственность», «Какая жена, такая и дочь. Обе бесцветные», «Неулыбчивая и всегда чем-то недовольная, одета без признаков вкуса. И еще — всегда неаккуратный примитивный макияж».