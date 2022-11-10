Сходства больше, чем с родной дочерью: ахнете, увидев двойника Ирины Алферовой

Многие представительницы прекрасного пола мечтают быть похожими на Ирину Алферову в молодости. Когда-то актриса была первой красавицей советского кино. Каждое появление звезды на экране тут же приковывало к нему очарованных зрителей.

Среди актрис российского кинематографа тоже есть своя первая красавица. Ей стала Екатерина Климова, которая похожа на Ирину Алферову как две капли воды. Обе артистки могут похвастаться правильными чертами лица, глубокими глазами, статью и грацией.

Глядя на фотографии двух знаменитостей, поклонники приходят к удивительному выводу о том, что звезда фильма «Мы из будущего» имеет больше сходства с о своей более опытной коллегой, чем ее родная дочь — Ксения Алферова. Дошло до того, что Климову все чаще называют двойником исполнительницы роли Констанции Бонасье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

Вы могли пропустить:

Дешево, но очень вкусно: готовим салат из свеклы с одним необычным ингредиентом

Малосольная скумбрия за 15 минут: родные будут на седьмом небе от вкуса