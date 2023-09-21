Сходит с ума от переживаний: Пугачева рискует здоровьем из-за Николаева

В сентябре российский певец и композитор Игорь Николаев попал в больницу из-за закупорки сосудов, врачи приняли решение провести серьезную операцию на открытом сердце. И вот уже больше недели артист в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. Врачи и окружение звезды не озвучивают никаких прогнозов, заставляя волноваться поклонников и друзей певца.

Так, например, сильно переживает за давнего друга примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая сейчас находится за границей, но каждый день справляется о самочувствии Игоря Николаева. При этом, как рассказали в окружении певицы, она рискует своим здоровьем.

У женщины, которая поет, у самой есть проблемы с сердцем, и такие сильные волнения ей противопоказаны. Хотя, как подчеркнули близкие Примадонны, бить тревогу пока рано: состояние артистки даже близко не такое плачевное, как у ее друга.