Сходили с ума все девчонки: Борис Корчевников уже в 11 лет был настоящим сердцеедом

Борис Корчевников мог бы стать знаменитым актером. После роли в сериале «Кадетство» перед ним были открыты все двери, но молодой человек выбрал карьеру журналиста. Сейчас Корчевников ведет рейтинговое телешоу, пишет книги и даже руководит телеканалом.

На самом деле карьеру телеведущего Борис начал еще раньше, чем снялся в сериале, но об этом помнят немногие. Вместе с матерью Ириной Корчевниковой он провел почти все детство за кулисами театра. Он всегда мечтал работать на телевидении, но и к актерскому мастерству юного Корчевникова тоже тянуло.

В 11 лет Борис начал свою телекарьеру. Он был ведущем детской телепередачи под названием «Там-там новости». В худеньком мальчике сложно узнать популярного ведущего, но и тогда Корчевников был настоящим красавчиком. В такого диктора были влюблены тысячи девчонок по всей стране.