Сходила за вторым: что известно об отце детей Наоми Кэмпбелл от сурмамы

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз. Счастливым событием она поделилась с поклонниками в своем микроблоге. Модели 53 года, но возраст не стал для нее помехой — ребенка выносила суррогатная мать. Таким же способом два года назад появилась на свет и первая дочь Кэмпбелл.

На снимке, который выложила на свой страничке Наоми, можно увидеть сразу обоих ее малышей. Двухлетняя девочка, имени которой супермодель так и не сообщила публике, держит за маленькую ручку младенца.

Информацией об отце обоих детей Кэмпбелл также не делится. Был ли это анонимный донор или реальный человек из жизни супермодели, неизвестно. Наверняка можно сказать лишь то, что папа у малышей белый. Кожа сына и дочки Наоми намного светлее, чем у нее самой. Крестный малышки Ленни Кравиц отношения к этому точно не имеет, его оттенок кожи немногим светлее, чем у «черной пантеры».