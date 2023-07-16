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Киноафиша Статьи Сходила с ума по женатому старику: не поверите, в кого влюбилась юная Ольга Кабо

Сходила с ума по женатому старику: не поверите, в кого влюбилась юная Ольга Кабо

16 июля 2023 10:35
Сходила с ума по женатому старику: не поверите, в кого влюбилась юная Ольга Кабо

Роман между актерами так и не случился.

Ольга Кабо — одна из самых ярких и привлекательных актрис российского кино. Хотя актрисе уже исполнилось 55 лет, она выглядит немногим старше сорока. Женщина никогда не была обделена мужским вниманием, но на заре карьеры влюбилась в женатого коллегу.

Актриса впервые вышла замуж только в 29 лет. Ее супругом стал предприниматель Эдуард Василишин, которого актриса встретила на одном из фестивалей. Ради любимого она даже согласилась оставить карьеру и посвятить себя семье, но именно это и разрушило отношения. Муж был против, чтобы Ольга была актрисой, а та не могла жить без сцены.

В юности же, по признанию самой актрисы, она влюблялась почти в каждого своего партнера по площадке.

Во время съемок фильмов «Две стрелы» и «Чокнутые» она встретила Николая Караченцова. Хотя ему тогда было уже за сорок, а самой Ольге едва за двадцать, между актерами проскочила искра. Романа не случилось: Караченцов уже был женат. Но теплые отношения Кабо сохраняла с актером до его последних дней.

Сходила с ума по женатому старику: не поверите, в кого влюбилась юная Ольга Кабо
Фото: кадр из фильма "Крестоносец" (1995), кадр из фильма "Жизнь Бетховена" (1978), кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись" (1979)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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