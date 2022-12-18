Сходила с ума из-за Черкасова: как сейчас выглядит Анна Кручинина из «Дома-2»

Анна Кручинина пришла на проект «Дом-2» чтобы действительно встретить свою любовь. Вместо этого она получила бесценный жизненный опыт.

На шоу девушка познакомилась с Андреем Черкасовым, и у них завязался роман. Отношения были сложными, и в паре часто происходили ссоры. Молодой человек упрекал свою избранницу за неопрятный вид, и неспособность ухаживать за своей внешностью. Анна в это время устраивала истерики и постоянно жаловалась.

В конце концов Черкасов разорвал эти отношения.

Измученное сердце девушки восстановилось, и она решила заняться саморазвитием. Бывшая участница шоу открыла свой небольшой бизнес, начала следить за внешностью и даже решила попробовать себя в кино. Сегодня Кручинина выглядит как сногсшибательная женщина, а от неуверенной в себе девицы не осталось ни следа.