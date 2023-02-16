«Сходил за хлебушком»: гляньте, что стало с незадачливым школьником из «Ералаша»

«Ералаш» стал отличной стартовой площадкой для многих юных актеров. Наверняка все помнят школьника, который возвращался домой в девчачьем платье. Серия заканчивается фразой «Ничего себе сходил за хлебушком!». Что же стало с этим талантливым актером?

Роль в культовой серии «Выручи меня» исполнил Антон Колесников. Его партнершей стала Юлия Волкова, будущая солистка скандального дуэта t.A.T.u. По сюжету персонаж Антона изображает возлюбленного главной героини. Она разыграла это шоу, чтобы вызвать ревность своего парня. Когда пара заходит в дом, незадачливый школьник понимает, что ему опасно возвращаться на улицу — драка неминуема. Тогда для конспирации Волкова наряжает его девочкой.

После «Ералаша» Колесников снимался в сериалах «Простые истины» и «Дружная семейка», а потом решил податься в озвучку. Так, его голосом говорит главный герой «Гравити Фолз» Диппер. Также Антон увлекается музыкой и виртуозно играет на гитаре.

Сегодня Колесникову 39 лет. Он отпустил усы, возмужал и стал выглядеть намного суровее. Впрочем, в нем до сих пор легко узнаются черты того несчастного школьника, попавшего в переплет.