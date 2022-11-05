«Сходил за хлебушком» 20 лет назад: как сейчас выглядит актер из культового «Ералаша»

Антона Колесникова зрители помнят по забавному выпуску «Ералаша» «Выручи меня». Этого пучеглазого мальчишку с пронзительным взглядом было невозможно забыть – все такой же Колесников и во взрослом возрасте.

Сниматься в кино и на телевидении артист начал еще с 90-х – и сейчас на счету 38-летнего Антона Колесникова более двух десятков ролей в различных проектах: «Фантом», «Победители», «Таинственная страсть», «Знахарь» и другие.

Также актер вот уже десять лет служит театру имени Ермоловой и занимается озвучкой – его голосом говорит Диппер из «Гравити Фолз».

Известно, что сердце артиста несвободно – в соцсетях он активно делится снимками со своей девушкой, с которой они путешествуют по миру.